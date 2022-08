Milan, Tonali e Messias infortunati: le loro condizioni | PM News (Di sabato 6 agosto 2022) Sandro Tonali e Junior Messias sono usciti al 49' e al 59' di Vicenza-Milan per dei problemi. Ecco come stanno i due rossoneri Leggi su pianetamilan (Di sabato 6 agosto 2022) Sandroe Juniorsono usciti al 49' e al 59' di Vicenza-per dei problemi. Ecco come stanno i due rossoneri

AntoVitiello : Ultimo test amichevole finito 6-1 ma le attenzioni sono rivolte soprattutto alle condizioni di #Tonali. Problema in… - lucabianchin7 : Tracce di #Milan 2022-23 dall'incontro con #Pioli di oggi in @Gazzetta_it: ?? #DeKetelaere è stato preso anche e s… - AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Rebic, Giroud #MarsigliaMilan - MarcoM267 : RT @Pirichello: Non sto guardando sta partita di merda ma leggo di Tonali rotto Mercato sufficiente anche senza sostituto di Kessie via l… - serieApallone : Milan, Tonali spaventa Pioli: le condizioni: Milan, l'1-6 maturato contro il Vicenza ...... leggi di più sul sito… -