Milan, tifosi furiosi con Sportitalia. Criscitiello: “Il segnale da Vicenza è saltato per la forte pioggia, la produzione esterna era…” (Di sabato 6 agosto 2022) Stasera il Milan ha vinto l’ultima amichevole estiva sul campo del Vicenza per 6-1, ma ci sono state polemiche perchè non è stato possibile vedere gli ultimi minuti dell’incontro del “Menti”, con il canale Sportitalia, che ha trasmesso la partita, ha mandato in onda un blocco pubblicitario. I tifosi rossoneri sui social hanno espresso il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lotta scudetto a tre? Intanto l’Inter è in fuga Criscitiello sulla Juve: “Sta tornando regina assoluta. Bisogna chiudere Locatelli…” Criscitiello contro i tifosi: “Va sostenuta la squadra, non i calciatori…” Criscitiello sul Napoli: “Mercato di transizione. Vedremo in campo…” Atletico ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 6 agosto 2022) Stasera ilha vinto l’ultima amichevole estiva sul campo delper 6-1, ma ci sono state polemiche perchè non è stato possibile vedere gli ultimi minuti dell’incontro del “Menti”, con il canale, che ha trasmesso la partita, ha mandato in onda un blocco pubblicitario. Irossoneri sui social hanno espresso il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lotta scudetto a tre? Intanto l’Inter è in fugasulla Juve: “Sta tornando regina assoluta. Bisogna chiudere Locatelli…”contro i: “Va sostenuta la squadra, non i calciatori…”sul Napoli: “Mercato di transizione. Vedremo in campo…” Atletico ...

AntoVitiello : ? L'entusiasmo dei tifosi del #Milan a Linate all'arrivo di #Deketelaere ??? - AntoVitiello : #DeKetelaere a Mtv: “Di solito sono molto calmo ma ero molto emozionato dall’interesse del Milan. Non sapevo come r… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, primi tifosi a Linate per #DeKetelaere - domthewizard : RT @stay_umile: #ungiornoinpretura Io solitamente prima delle finali del Milan bevo birra e svapo. Non vado a fare a botte. Non chiamate… - stay_umile : #ungiornoinpretura Io solitamente prima delle finali del Milan bevo birra e svapo. Non vado a fare a botte. Non chiamateli tifosi. -