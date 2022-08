Milan show a Vicenza, vince 6 - 1 ma perde Tonali. Debutta De Ketelaere (Di sabato 6 agosto 2022) Il Milan è già in forma campionato batte in goleada il Vicenza (6 - 1), ma verso l'esordio in Serie A tra una settimana le cattive notizie arrivano dall'infermeria. Sandro Tonali infatti si è fermato ... Leggi su leggo (Di sabato 6 agosto 2022) Ilè già in forma campionato batte in goleada il(6 - 1), ma verso l'esordio in Serie A tra una settimana le cattive notizie arrivano dall'infermeria. Sandroinfatti si è fermato ...

fisco24_info : Milan show e goleada col Vicenza, ma perde Tonali: 6-1 ai veneti, esordio per De Ketelaere ma centrocampista ko - milansette : Milan show a Vicenza: 6-1. De Ketelaere subito nel vivo, ma c'è ansia per Tonali - zazoomblog : Milan show goleada con il Vicenza: esordio di De Ketelaere - #Milan #goleada #Vicenza: #esordio - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Milan show a Vicenza: 6-1. De Ketelaere subito nel vivo, ma c'è ansia per Tonali - infoitsport : Milan show a Vicenza: 6-1. De Ketelaere subito nel vivo, ma c'è ansia per Tonali -