Milan | Pobega | “Voglio raggiungere i miei obiettivi | anche in Nazionale”

Tommaso Pobega è al settimo cielo dopo il rinnovo fino al 2027 del proprio contratto con il Milan; il centrocampista, nell'intervista rilasciata a MilanTv, appare anche determinato per quelli che sono i passaggi successivi di crescita: "Ho tanta voglia di fare bene. Sono passati tanti anni da quando sono arrivato qui al Milan, sono cresciuto tanto e ora Voglio togliermi delle soddisfazioni. Io ho ben chiaro quello che Voglio, per scaramanzia me lo tengo per me, ma lavorerò duro per cercare di raggiungere questi obiettivi". Tra gli obiettivi figura anche l'entrata in pianta stabile nelle rotazioni della Nazionale: "L'esordio contro la Germania è stato una grande emozione, non è facile ...

