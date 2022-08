Milan, per la difesa rimangono i nomi di Diallo e Tanganga (Di sabato 6 agosto 2022) Il Milan ha ristretto la rosa dei nomi per la difesa: è un testa a testa tra Diallo e Tanganga, uno dei due sarà il rinforzo arretrato Il Milan continua a sondare piste di calciomercato per rinforzare il proprio reparto difensivo. Secondo la Gazzetta dello Sport i profili valutati dalla dirigenza riguardano operazioni che si possono chiudere in prestito con diritto di riscatto. Le opzioni principali sono Japhet Tanganga e Abdou Diallo. Il Tottenham apre al prestito per il suo giocatore ma vorrebbe la garanzia dell’obbligo di riscatto, mentre dall’altro lato bisognerà trattare con il PSG sul nodo formula. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022) Ilha ristretto la rosa deiper la: è un testa a testa tra, uno dei due sarà il rinforzo arretrato Ilcontinua a sondare piste di calciomercato per rinforzare il proprio reparto difensivo. Secondo la Gazzetta dello Sport i profili valutati dalla dirigenza riguardano operazioni che si possono chiudere in prestito con diritto di riscatto. Le opzioni principali sono Japhete Abdou. Il Tottenham apre al prestito per il suo giocatore ma vorrebbe la garanzia dell’obbligo di riscatto, mentre dall’altro lato bisognerà trattare con il PSG sul nodo formula. L'articolo proviene da Calcio News 24.

