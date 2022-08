Milan, Onyedika è il nuovo nome per il centrocampo (Di sabato 6 agosto 2022) Il Milan al lavoro per sistemare il centrocampo: l’ultima scoperta di Maldini è Massara è Raphael Onyedika del Midtjylland Il Milan continua a lavorare per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ultimo nome appuntato sulla lista di Maldini e Massara è quello di Raphael Onyedika. Il 21 nigeriano del Midtjylland potrebbe arrivare a meno di 10 milioni. Piacciono anche Pepe Sarr del Tottenham e Jean Onana del Bordeaux. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022) Ilal lavoro per sistemare il: l’ultima scoperta di Maldini è Massara è Raphaeldel Midtjylland Ilcontinua a lavorare per rinforzare il. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ultimoappuntato sulla lista di Maldini e Massara è quello di Raphael. Il 21 nigeriano del Midtjylland potrebbe arrivare a meno di 10 milioni. Piacciono anche Pepe Sarr del Tottenham e Jean Onana del Bordeaux. L'articolo proviene da Calcio News 24.

