Michelle Hunziker non smentisce la gravidanza, Angiolini commenta: “Progetto il mio futuro” (Di sabato 6 agosto 2022) Il gossip su Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini corre davvero in fretta e siamo già alla gravidanza della showgirl. Ovviamente non c’è niente di ufficiale, Michelle Hunziker è incinta per il gossip ma a confermalo ci sarebbe solo l’acquisto di un test di gravidanza. Nei giorni scorsi Michelle e Aurora sono state avvistate in una farmacia mentre acquistavano il test; sarà vero o no da quel momento la cronaca rosa ha iniziato ad immaginare che forse l’acquisto era necessario per la Hunziker. Tutti parlano della probabile quarta gravidanza per lei ma la coppia tace. E’ questo che sembrerebbe confermare che magari è tutto vero. Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 6 agosto 2022) Il gossip sue Giovannicorre davvero in fretta e siamo già alladella showgirl. Ovviamente non c’è niente di ufficiale,è incinta per il gossip ma a confermalo ci sarebbe solo l’acquisto di un test di. Nei giorni scorsie Aurora sono state avvistate in una farmacia mentre acquistavano il test; sarà vero o no da quel momento la cronaca rosa ha iniziato ad immaginare che forse l’acquisto era necessario per la. Tutti parlano della probabile quartaper lei ma la coppia tace. E’ questo che sembrerebbe confermare che magari è tutto vero. Giovanni...

