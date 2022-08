(Di sabato 6 agosto 2022) Il caldo estremo che attanaglia l'Italia da settimane scivola verso la Spagna e il Portogallo con l'anticiclone africano che si appresta a lasciare spazio a correnti più fresche da nord-ovest che porteranno, in alcune regioni, anche precipitazioni di grande impatto tra cuie fortidiscensionali che possono raggiungere anche i 100 chilometri orari. Le prossime 48 ore vedranno in cambiamento drastico nelle condizioni atmosferiche nel nord-Italia. La "" è partita oggi sabato 6 agosto con i priminelle regioni settentrionali che faranno abbassare la temperatura di 5-7 gradi. Le precipitazioni, fanno sapere gli esperti di 3b, interesseranno "Dolomiti e alte pianure venete", e si vedranno anche "sulle Alpi Marittime, sull'Appennino ...

CiccioniSe : RT @tempoweb: #Meteo, rivoluzione in 48 ore: dove colpiranno temporali, grandine e venti a 100 km/h #6agosto #previsioni #caldo https://t.… - tempoweb : #Meteo, rivoluzione in 48 ore: dove colpiranno temporali, grandine e venti a 100 km/h #6agosto #previsioni #caldo… -

iLMeteo.it

Che sulle ferie di agosto ci sia unadopo Covid e guerra, anche in conseguenza dei ... "Per molti anni ci siamo occupati più degli eventiinvernali, mentre è giunto il momento di ......particolarmente impegnativo per i vigili del fuoco alla scuola 'Dalla Chiesa' in viad'... La conferma dal bollettino di vigilanzadella regione e di Arpae, che nelle prossime ore ... Covid: arriva il nuovo vaccino nasale e sarà rivoluzionario, i dettagli Il caldo estremo che attanaglia l'Italia da settimane scivola verso la Spagna e il Portogallo con l'anticiclone africano che si appresta a ...L’Aquila. “Giovedì in Senato abbiamo fatto una rivoluzione attesa dal secolo scorso. Una riforma di struttura che modernizza il Paese rendendo più efficiente e più giusta la giurisdizione tributaria”.