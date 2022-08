Meteo fuori controllo: scatta l'evacuazione degli alberghi, cosa succede (Di sabato 6 agosto 2022) Un violento temporale ha colpito nella serata di oggi la Valle di Fassa causando danni e costringendo i vigili del fuoco ad evacuare alcuni alberghi, tre soltanto nel comune di Sen Jan, e numerose abitazioni. Oltre un centinaio le persone costrette a passare la notte nelle strutture di emergenza allestite presso il locale centro della protezione civile e nelle palestre scolastiche. Lo riferisce la Tgr Trentino. Mazzin e Sen jan i due comuni più colpiti, in particolare nelle frazioni di Fontanazzo e Campestrin l'esondazione di alcuni torrenti ha portato a valle molti alberi e piante che sono finiti insieme ad una colata di fango in mezzo alla strada. Chiusa per ore la Statale delle Dolomiti. Al lavoro tutti i corpi dei Vigili del Fuoco da Canazei fino a Moena. L'allerta Meteo annunciava la possibilità di violente perturbazioni in giornata, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Un violento temporale ha colpito nella serata di oggi la Valle di Fassa causando danni e costringendo i vigili del fuoco ad evacuare alcuni, tre soltanto nel comune di Sen Jan, e numerose abitazioni. Oltre un centinaio le persone costrette a passare la notte nelle strutture di emergenza allestite presso il locale centro della protezione civile e nelle palestre scolastiche. Lo riferisce la Tgr Trentino. Mazzin e Sen jan i due comuni più colpiti, in particolare nelle frazioni di Fontanazzo e Campestrin l'esondazione di alcuni torrenti ha portato a valle molti alberi e piante che sono finiti insieme ad una colata di fango in mezzo alla strada. Chiusa per ore la Statale delle Dolomiti. Al lavoro tutti i corpi dei Vigili del Fuoco da Canazei fino a Moena. L'allertaannunciava la possibilità di violente perturbazioni in giornata, ...

