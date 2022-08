Messi che magia: gol in rovesciata nella cinquina PSG – VIDEO (Di sabato 6 agosto 2022) Lionel Messi ha battezzato con uno spettacolare gol in rovesciata la prima stagione in Ligue 1 del suo PSG contro il Clermont Non poteva davvero esordire meglio Leo Messi, autore di un gol favoloso contro il Clermont. Lionel Messi vs Clermont pic.twitter.com/DdBrmWMbwL— What A Goal! (@WhatAGoalllll) August 6, 2022 All’interno della sfida di Ligue 1 che il Paris Saint Germain ha dominato con un sonoro 5-0, l’argentino è stato autore di una doppietta con il secondo gol assolutamente magico: addomesticato di petto un lancio dalle retrovie, la rovesciata è stata un colpo di genio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022) Lionelha battezzato con uno spettacolare gol inla prima stagione in Ligue 1 del suo PSG contro il Clermont Non poteva davvero esordire meglio Leo, autore di un gol favoloso contro il Clermont. Lionelvs Clermont pic.twitter.com/DdBrmWMbwL— What A Goal! (@WhatAGoalllll) August 6, 2022 All’interno della sfida di Ligue 1 che il Paris Saint Germain ha dominato con un sonoro 5-0, l’argentino è stato autore di una doppietta con il secondo gol assolutamente magico: addomesticato di petto un lancio dalle retrovie, laè stata un colpo di genio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

_Nico_Piro_ : Il clima imposto dal #PUB in Italia è mefitico ma anche a livello internazionale non siamo messi bene. @amnesty dev… - elisatoffoli : Ci siamo messi a cantare e suonare tutti in cerchio, nella cava di Matera, dove ottomila anni fa hanno estratto il… - matteosalvinimi : Un bellissimo esempio. Questi stipendi extra, come gli straordinari o i premi di produttività che verranno dati ai… - apprentisorcier : @alexjsmirnov @amnestyitalia @RiccardoNoury @Agenzia_Ansa 'Messi in salvo' in uno dei campi di concentramento in cu… - FootballAndDre1 : @AndreaInterNews Forse qualcuno si sta accorgendo che in difesa, tolti i 3,siamo messi malissimo -