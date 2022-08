Mertens e Torreira al Galatasaray: ecco l’annuncio del club turco (Di sabato 6 agosto 2022) Il Galatasaray ha annunciato gli ingaggi di Torreira e Mertens che vanno a rinforzare non poco il club turco Dunque è arrivata anche l’ufficialità, quasi contemporanea, per i passaggi di Dries Mertens e Lucas Torreira al Galatasaray. Il belga arriva con contratto annuale più opzione per il secondo, mentre l’uruguaiano ha firmato un’intesa fino al 2025. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022) Ilha annunciato gli ingaggi diche vanno a rinforzare non poco ilDunque è arrivata anche l’ufficialità, quasi contemporanea, per i passaggi di Driese Lucasal. Il belga arriva con contratto annuale più opzione per il secondo, mentre l’uruguaiano ha firmato un’intesa fino al 2025. L'articolo proviene da Calcio News 24.

