Mertens al Galatasaray: ci siamo, il video non lascia dubbi (Di sabato 6 agosto 2022) Dries Mertens è pronto a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray, il giocatore in viaggio per Istanbul. Il giocatore ex Napoli firmerà un ricco contratto da oltre quattro milioni di euro per giocare con il club turco, molto simile a quello offerto dalla Juventus che Mertens ha rifiutato. In verità ci aveva provato pure l’Inter ma il belga, per rispetto dei tifosi napoletani, non ha voluto indossare altre maglie in Italia come fatto in passato anche da altri grandi giocatori come Lavezzi e Cavani. Mertens al Galatasaray: il video sui social A certificare l’arrivo di Mertens è apparso anche un video sull’account Twitter del club turco, infatti, è stato pubblicato il video di una schermata di un telefono che imposta una sveglia ... Leggi su napolipiu (Di sabato 6 agosto 2022) Driesè pronto a diventare un nuovo giocatore del, il giocatore in viaggio per Istanbul. Il giocatore ex Napoli firmerà un ricco contratto da oltre quattro milioni di euro per giocare con il club turco, molto simile a quello offerto dalla Juventus cheha rifiutato. In verità ci aveva provato pure l’Inter ma il belga, per rispetto dei tifosi napoletani, non ha voluto indossare altre maglie in Italia come fatto in passato anche da altri grandi giocatori come Lavezzi e Cavani.al: ilsui social A certificare l’arrivo diè apparso anche unsull’account Twitter del club turco, infatti, è stato pubblicato ildi una schermata di un telefono che imposta una sveglia ...

