Meloni | «Sono già separati in casa Stanno insieme solo per odio verso il centrodestra»

«Insomma Sono già separati in casa. Si presentano insieme alle elezioni solo per odio verso il centrodestra e per non mollare le poltrone». Lo scrive Giorgia Meloni su Facebook pubblicando quanto affermato da Enrico Letta in un colloquio col Messaggero: «Un dovere stare insieme ma faremo accordi separati». E poi ancora: «Questa legge elettorale ci impone di stare insieme (…) perché io so cos'è la destra di Meloni». La leader di Fratelli d'Italia aggiunge: «Non è quello che serve all'Italia. La Nazione non può più rimanere ostaggio delle loro liti interne e della loro bramosia di potere. Il 25 settembre vota Fratelli d'Italia».

