Meloni: l'ultima bufala della sinistra? Quella dei "lavori forzati" ai giovani, e lo dicono loro che hanno messo il Green Pass (Di sabato 6 agosto 2022) Giorgia Meloni smonta l'ultima bufala della sinistra, secondo cui FdI avrebbe nel suo programma la proposta di una sorta di "lavori forzati" per i neodiplomati. In un video la leader di FdI precisa che il programma lo "stiamo ancora scrivendo e lo presenteremo nelle prossime due settimane". Quindi è in malafede chi fa riferimento al programma del 2018 o agli Appunti per un programma conservatore dello scorso maggio che conteneva solo idee e provocazioni di esterni che hanno partecipato alla kermesse di Fratelli d'Italia. Si tratta di un documento che raccoglie "contributi di persone esterne al partito". Il programma invece si deve ancora scrivere. In quegli appunti si parlava di una intelligenza artificiale che avrebbe selezionato ...

