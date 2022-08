Meloni: "La sinistra si presenta insieme solo per l'odio verso il centrodestra" (Di sabato 6 agosto 2022) AGI - "Insomma sono già separati in casa. Si presentano insieme alle elezioni solo per odio verso il centrodestra e per non mollare le poltrone". Giorgia Meloni commenta così, su Facebook, le trattative in corso nel centrosinistra , in vista delle elezioni e aggiunge: "Non è quello che serve all'Italia: la Nazione non può più rimanere ostaggio delle loro liti interne e della loro bramosia di potere" . La leader di Fratelli d'Italia in una nota, poi, esprime per "il taglio dell'outlook sul debito italiano da parte dell'agenzia di rating Moody's, che si aggiunge alla drastica revisione delle previsioni di crescita del Pil italiano per il 203 prevista dalla Commissione Europea”. E Giorgia Meloni avverte: "Siamo in clamoroso ritardo ... Leggi su agi (Di sabato 6 agosto 2022) AGI - "Insomma sono già separati in casa. Sinoalle elezioniperile per non mollare le poltrone". Giorgiacommenta così, su Facebook, le trattative in corso nel centro, in vista delle elezioni e aggiunge: "Non è quello che serve all'Italia: la Nazione non può più rimanere ostaggio delle loro liti interne e della loro bramosia di potere" . La leader di Fratelli d'Italia in una nota, poi, esprime per "il taglio dell'outlook sul debito italiano da parte dell'agenzia di rating Moody's, che si aggiunge alla drastica revisione delle previsioni di crescita del Pil italiano per il 203 prevista dalla Commissione Europea”. E Giorgiaavverte: "Siamo in clamoroso ritardo ...

FratellidItalia : ?? A differenza della sinistra abbiamo le idee ben chiare sulla strada da intraprendere per il bene dell’Italia. Il… - FrancescoLollo1 : La ricetta della sinistra è sempre la stessa: più tasse per tutti. Il 25 settembre #votaFDI #BastaTasse… - matteorenzi : La sinistra apre la campagna elettorale candidando Di Maio e parlando di tasse. La destra di Salvini e Meloni la co… - luciaperiss : RT @sandrogozi: Centrosinistra e centrodestra non esistono più: c’è un estrema destra dominata da Giorgia Meloni e una sinistra confusa e c… - fabio_zagami : @pdnetwork @mauroberruto Adesso vi spiego cosa avreste dovuto twittare: “Se ci voterete, ci impegneremo a superare… -