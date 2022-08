Melissa Satta | l’acqua è splendida ma gli occhi sono tutti per lei | meravigliosa

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 6 agosto 2022) In vacanza mostra un fisico mozzafiato che riesce a mandare fuori di testai suoi fan; questa è. Iniziamo, nel parlare di, sottolineando come la showgirl sembra sia una grande tifosa del Milan; qualora l’indiscrezione fosse confermata, i rossoneri le avrebbero regalato una soddisfazione immensa nel corso della passata stagione dal momento che i ragazzi di Pioliriusciti a vincere lo scudetto. InstagramSunon possiamo non menzionare il fatto che ha dovuto affrontare una doppia battaglia contro il Covid; il primo contratto con il virus si è verificato al ritorno da un weekend di relax passato in compagnia di amici e figlio in un momento dove i vaccini non erano ancora presenti. La seconda positività è ...