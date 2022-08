Maturità, in 10 anni cresciuta di 5 volte la percentuale dei 100 e lode (Di sabato 6 agosto 2022) Bravi, anzi bravissimi. Sono i diplomati della Maturità 2022 che si è caratterizzata per un ulteriore aumento del numero di maturati con 100 e lode (“lodi”): ben 16.384, 1.147 più dell’anno scorso, con incrementi distribuiti quasi a senso unico a favore delle regioni del Mezzogiorno (più 1.344) e, al contrario, decrementi per le regioni settentrionali (meno 279).Lo rileva uno studio di Tuttoscuola. Complessivamente ha raggiunto la lode il 3,2% dei diplomati, più del doppio rispetto a tre anni fa (1,5%), il triplo rispetto al 2015-16 (1,1%) e più del quintuplo del 2011-12 (0,6%), anno in cui per la prima volta, con l’entrata a regime della riforma della scuola secondaria superiore, la lode è stata attribuita solo se l’alunno aveva riportato il punteggio massimo di credito scolastico (8 punti per la ... Leggi su ildenaro (Di sabato 6 agosto 2022) Bravi, anzi bravissimi. Sono i diplomati della2022 che si è caratterizzata per un ulteriore aumento del numero di maturati con 100 e(“lodi”): ben 16.384, 1.147 più dell’anno scorso, con incrementi distribuiti quasi a senso unico a favore delle regioni del Mezzogiorno (più 1.344) e, al contrario, decrementi per le regioni settentrionali (meno 279).Lo rileva uno studio di Tuttoscuola. Complessivamente ha raggiunto lail 3,2% dei diplomati, più del doppio rispetto a trefa (1,5%), il triplo rispetto al 2015-16 (1,1%) e più del quintuplo del 2011-12 (0,6%), anno in cui per la prima volta, con l’entrata a regime della riforma della scuola secondaria superiore, laè stata attribuita solo se l’alunno aveva riportato il punteggio massimo di credito scolastico (8 punti per la ...

