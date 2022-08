Matteo Renzi: «Il veto del Pd? Vendetta personale ma ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi» (Di sabato 6 agosto 2022) L’ex premier: la strategia di Letta regala Palazzo Chigi a Meloni. Basta demonizzazione, va incalzata sulle sue idee, sui contenuti Leggi su corriere (Di sabato 6 agosto 2022) L’ex premier: la strategia di Letta regala Palazzo Chigi a Meloni. Basta demonizzazione, va incalzata sulle sue idee, sui contenuti

Corriere : Renzi: «Il veto del Pd ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi» - Mov5Stelle : Se il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, vuole un referendum per abolire il Reddito di cittadinanza deve avere il… - ItaliaViva : Si può perdere la poltrona per le proprie idee ma non si può rinunciare a tutte le proprie idee per una poltrona. I… - PietroIdili : RT @PieroPutzu: Quando un vero genio(Matteo Renzi) appare in questo mondo, lo si può riconoscere dal fatto che gli idioti sono tutti coaliz… - WomanWithPen : RT @dariodangelo91: Fonti #Pd: 'Oggi, forse per rosicchiare qualche margine di visibilità in più, Matteo #Renzi trova il tempo e l'audacia… -