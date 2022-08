Marianna Aprile, chi è: età, altezza, peso, marito e figli, il padre famoso, carriera (Di sabato 6 agosto 2022) Caporedattrice di Oggi e un passato nella redazione di Novella 2000. E non solo. Giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Marianna Aprile, figlia di Pino Aprile, in quanto a carriera ha preso tutto dal suo già celebre padre. L’uomo, giornalista e scrittore, è stato vicedirettore di Oggi e direttore di Gente, nonché studente di Fisica. Ma cosa sappiamo della vita privata della giornalista? Si era laureata in Antropologia nel 1997 con la votazione di 110 e lode presso la Sapienza, dopo un diploma classico. Un impiego presso un giornale del suo paese in Puglia ha permesso a Marianna Aprile di affinare la sua tecnica, fino alla parentesi Novella 2000, a cui è approdata proprio nel 2000. Nel 2008 ha fatto ingresso nel settimanale ... Leggi su tuttivip (Di sabato 6 agosto 2022) Caporedattrice di Oggi e un passato nella redazione di Novella 2000. E non solo. Giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e radiofonica.a di Pino, in quanto aha preso tutto dal suo già celebre. L’uomo, giornalista e scrittore, è stato vicedirettore di Oggi e direttore di Gente, nonché studente di Fisica. Ma cosa sappiamo della vita privata della giornalista? Si era laureata in Antropologia nel 1997 con la votazione di 110 e lode presso la Sapienza, dopo un diploma classico. Un impiego presso un giornale del suo paese in Puglia ha permesso adi affinare la sua tecnica, fino alla parentesi Novella 2000, a cui è approdata proprio nel 2000. Nel 2008 ha fatto ingresso nel settimanale ...

