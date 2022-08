Manchester United vs Brighton & Hove Albion – pronostico e possibili formazioni

(Di sabato 6 agosto 2022) Erik ten Hag cercherà di iniziare alla grande il suo regno come capo delquando i Red Devils accoglieranno ilall’Old Trafford in Premier League domenica 7 agosto. La scorsa stagione ilsi è piazzato al sesto posto in classifica, a circa 13 punti dal quarto posto del Tottenham Hotspur, mentre ilsi è piazzato al nono posto, raccogliendo 51 punti durante una campagna impressionante. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15 Anteprima della partitavs ...

L'allenatore del Manchester United, Ten Hag smorza le tensioni: 'Cristiano Ronaldo attaccante top, felice che sia con noi'.