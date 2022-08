Manchester United, Neville su Ronaldo: “Fastidioso il suo comportamento, brutta storia per lui e per il club” (Di sabato 6 agosto 2022) L’ex difensore del Manchester United, Gary Neville, ha parlato del comportamento di Cristiano Ronaldo di queste ultime settimane. L’inglese ha dichiarato: “Se Ronaldo sarà cercato da un club che disputerà la Champions, se ne andrà. Ma al momento non sta succedendo niente del genere. È un po’ Fastidioso questo comportamento. È una brutta storia per lui e per il club. Vogliamo che Cristiano rimanga, ma non vogliamo che questa telenovela si trascini per altre tre settimane”. Su questa situazione si è espresso anche il tecnico dei Red Devils, Ten Hag, difendendo il portoghese: “Abbiamo a disposizione un grande attaccante. Sono molto felice di questo. Ronaldo lavora ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) L’ex difensore del, Gary, ha parlato deldi Cristianodi queste ultime settimane. L’inglese ha dichiarato: “Sesarà cercato da unche disputerà la Champions, se ne andrà. Ma al momento non sta succedendo niente del genere. È un po’questo. È unaper lui e per il. Vogliamo che Cristiano rimanga, ma non vogliamo che questa telenovela si trascini per altre tre settimane”. Su questa situazione si è espresso anche il tecnico dei Red Devils, Ten Hag, difendendo il portoghese: “Abbiamo a disposizione un grande attaccante. Sono molto felice di questo.lavora ...

