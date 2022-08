Maltempo: vigile fuoco, 'situazione pesante ma lavoro quasi finito' in Val di Fassa' (Di sabato 6 agosto 2022) Milano, 6 ago. (Adnkronos) - La paura di chi vede l'acqua portargli via ogni cosa, la potenza del fango capace di modificare la geografia del territorio, la forza di eventi naturali sempre più disastrosi. La Val di Fassa fa i conti con temperali imponenti e da ieri i vigili del fuoco lavorano per mettere in salvo abitanti e turisti e liberare abitazioni e strade. "Siamo a tre quarti del lavoro, abbiamo liberato la totalità degli appartamenti e delle cantine, ci mancano i garage. La criticità maggiore è stata sicuramente che l'acqua è scesa in brevissimo tempo e ha sovraccaricato un territorio vasto che ha richiesto l'impiego di tutte le forze disponibili che avevamo, abbiamo anche dovuto chiedere ad altri distretti dei vigili del fuoco" racconta Alessandro Pellegrini uno dei vigili del fuoco che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Milano, 6 ago. (Adnkronos) - La paura di chi vede l'acqua portargli via ogni cosa, la potenza del fango capace di modificare la geografia del territorio, la forza di eventi naturali sempre più disastrosi. La Val difa i conti con temperali imponenti e da ieri i vigili dellavorano per mettere in salvo abitanti e turisti e liberare abitazioni e strade. "Siamo a tre quarti del, abbiamo liberato la totalità degli appartamenti e delle cantine, ci mancano i garage. La criticità maggiore è stata sicuramente che l'acqua è scesa in brevissimo tempo e ha sovraccaricato un territorio vasto che ha richiesto l'impiego di tutte le forze disponibili che avevamo, abbiamo anche dovuto chiedere ad altri distretti dei vigili del" racconta Alessandro Pellegrini uno dei vigili delche ha ...

TV7Benevento : Maltempo: vigile fuoco, 'situazione pesante ma lavoro quasi finito' in Val di Fassa' - - donatodonati : RT @CarlodeBlasio1: Nel video di un vigile del fuoco di Storo, l'ondata nera che trasforma il Rio Sorino, travolgendo in pochi secondi la v… - CarlodeBlasio1 : Nel video di un vigile del fuoco di Storo, l'ondata nera che trasforma il Rio Sorino, travolgendo in pochi secondi… -