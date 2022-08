Maltempo: Val di Fassa, fatta brillare roccia su Muncion, altra da demolire (Di sabato 6 agosto 2022) Milano, 6 ago. (Adnkronos) - E' stata fatta brillare la roccia di 25 metri cubi a monte dell'abitato di Muncion, frazione del comune di Pozza di Fassa, in provincia di Trento, reso instabile dalla bomba d'acqua che ieri sera, venerdì 5 agosto, ha colpito la zona. I sopralluoghi, anche con l'ausilio dei droni, hanno consentito però l'individuazione di un nuovo masso di dimensioni ancora superiori che si trova a poca distanza da un'abitazione. "Si tratta dell'unica struttura che resterà evacuata fino a lunedì, quando è prevista la demolizione della roccia". Nel frattempo, le cinque persone che risiedono in quella casa saranno ospitate da familiari e amici. Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha compiuto un sopralluogo sul territorio e ha voluto ringraziare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Milano, 6 ago. (Adnkronos) - E' stataladi 25 metri cubi a monte dell'abitato di, frazione del comune di Pozza di, in provincia di Trento, reso instabile dalla bomba d'acqua che ieri sera, venerdì 5 agosto, ha colpito la zona. I sopralluoghi, anche con l'ausilio dei droni, hanno consentito però l'individuazione di un nuovo masso di dimensioni ancora superiori che si trova a poca distanza da un'abitazione. "Si tratta dell'unica struttura che resterà evacuata fino a lunedì, quando è prevista la demolizione della". Nel frattempo, le cinque persone che risiedono in quella casa saranno ospitate da familiari e amici. Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha compiuto un sopralluogo sul territorio e ha voluto ringraziare ...

