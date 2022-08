Maltempo sulle Alpi: 100 evacuati in Val di Fassa, paesi isolati in Valle d’Aosta (Di sabato 6 agosto 2022) Dopo il caldo feroce, il Maltempo spietato. Un violento nubifragio ha costretto all’evacuazione circa un centinaio fra turisti e residenti in Val di Fassa. Frane e smottanti anche in Valle d’Aosta: in Valpelline e Val Ferret. Turisti e residenti hanno dovuto lasciare in fretta e furia hotel e case in Val di Fassa, soprattutto nella zona di Vigo di Fassa, la sera del 5 agosto. Una bomba d’acqua dovuta al Maltempo, dopo lunghe settimane di calore da record, ha provocato frane e smottamenti. Si è verificata anche l’esondazione di alcuni corsi d’acqua, come a Fontanazzo e Campestrin, frazioni di Mazzin e San Jan, dove una frana di fango ha invaso la strada. Le persone che i vigili del fuoco hanno evacuato hanno trascorso la notte presso un Centro della Protezione civile e ... Leggi su velvetmag (Di sabato 6 agosto 2022) Dopo il caldo feroce, ilspietato. Un violento nubifragio ha costretto all’evacuazione circa un centinaio fra turisti e residenti in Val di. Frane e smottanti anche in: in Valpelline e Val Ferret. Turisti e residenti hanno dovuto lasciare in fretta e furia hotel e case in Val di, soprattutto nella zona di Vigo di, la sera del 5 agosto. Una bomba d’acqua dovuta al, dopo lunghe settimane di calore da record, ha provocato frane e smottamenti. Si è verificata anche l’esondazione di alcuni corsi d’acqua, come a Fontanazzo e Campestrin, frazioni di Mazzin e San Jan, dove una frana di fango ha invaso la strada. Le persone che i vigili del fuoco hanno evacuato hanno trascorso la notte presso un Centro della Protezione civile e ...

