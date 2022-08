Malgioglio | “porterò su Rai3 Bülent Ersoy | la diva transgender turca”

(Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Cristianoporterà nel suo nuovo programma sula cantante e attrice, una delle artiste più famose della musica, soprannominata ‘la’ dai suoi fan. Lo ha rivelato, parlando del programma ‘Mi casa es tu casa’ che segnerà il suo debutto da conduttore in prima serata, Cristianoin un affollatissimo incontro pubblico a San Casciano dei Bagni, dove è stato intervistato dal direttore dell’intrattenimento di prime time della Rai, Stefano Coletta, e dalla scrittrice Teresa Ciabatti. Cristiano è un grande conoscitore della musica, che ha avuto modo di apprezzare anche live negli ultimi anni durante le continue trasferte a Istanbul per ...

Ho molti sogni per gli ospiti internazionali, alcuni impossibili perché dovrò farei conti con il budget della trasmissione', ammette con l'Adnkronos. 'Ma farò del mio meglio per stupire il ...