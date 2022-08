Madrid Premier Padel 2022: Lebron e Galan battono ancora Paquito e Di Nenno e conquistano il titolo (Di sabato 6 agosto 2022) Continua il dominio pazzesco di Juan Lebron e Alejandro Galan. Al Wizink Center i numeri 1 al mondo sconfiggono, come già successo a Roma a fine maggio, la coppia ispanico-argentina formata da Paquito Navarro e Martin Di Nenno (n.2 del seeding) per 5-7 6-2 6-3 e conquistano il titolo al Madrid Premier Padel 2022. Per Lebron e Galan si tratta del terzo successo (dopo quelli di Parigi e appunto Roma) in questo nuovo circuito mondiale organizzato dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) e Qatar Sports Investment (QSI) con il supporto della Professional Padel Association (PPA). Il primo set sembra decidersi nell’ottavo game, quando ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) Continua il dominio pazzesco di Juane Alejandro. Al Wizink Center i numeri 1 al mondo sconfiggono, come già successo a Roma a fine maggio, la coppia ispanico-argentina formata daNavarro e Martin Di(n.2 del seeding) per 5-7 6-2 6-3 eilal. Persi tratta del terzo successo (dopo quelli di Parigi e appunto Roma) in questo nuovo circuito mondiale organizzato dalla Federazione Internazionale(FIP) e Qatar Sports Investment (QSI) con il supporto della ProfessionalAssociation (PPA). Il primo set sembra decidersi nell’ottavo game, quando ...

