M5s, scissionisti fregati: gonzi recuperati all’agricoltura Troppo forte "l'attaccamento" alle istituzioni di Giggino (Di sabato 6 agosto 2022) E alla fine la vicenda dei sessanta parlamentari scissionisti sta diventando una bella farsa estiva che allieta i giorni afosi meglio di una serie su Amazon o Netflix. Riavvolgiamo il nastro della gustosa vicenda. Un mesetto fa Luigi Di Maio, detto ormai “er vinavil” per il suo attaccamento alle istituzioni, esce dal Movimento che lo aveva salvato dagli spalti del San Paolo, e si fa un movimentino, “Insieme per il Futuro” portandosi dietro sessanta pa Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 6 agosto 2022) E alla fine la vicenda dei sessanta parlamentarista diventando una bella farsa estiva che allieta i giorni afosi meglio di una serie su Amazon o Netflix. Riavvolgiamo il nastro della gustosa vicenda. Un mesetto fa Luigi Di Maio, detto ormai “er vinavil” per il suo, esce dal Movimento che lo aveva salvato dagli spalti del San Paolo, e si fa un movimentino, “Insieme per il Futuro” portandosi dietro sessanta pa Segui su affaritaliani.it

leonardometalli : M5s, gli scissionisti fregati da Di Maio: gonzi recuperati all’agricoltura - e se con il listino bloccato non li vo… - Affaritaliani : M5s, gli scissionisti fregati da Di Maio: gonzi recuperati all’agricoltura - LuciaLaVita1 : RT @Europeo91785337: @Andyesti @federicocipria4 @LuciaLaVita1 Non ho capito poi il passaggio quirinalizio , chi tra m5s era per far andare… - Europeo91785337 : @Andyesti @federicocipria4 @LuciaLaVita1 Non ho capito poi il passaggio quirinalizio , chi tra m5s era per far and… - UmbertoForgione : E SECONDO VOI PERCHÉ SE NE ANDATO DALLE 5 STALLE!!!!! Qualcuno ha visto arrivare cartoni pieni di attak per noi n s… -