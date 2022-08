Lotta contro il tempo per salvare il beluga avvistato nella Senna: “Le sue condizioni di salute sono preoccupanti, sta morendo di fame” (Di sabato 6 agosto 2022) È corsa contro il tempo in Francia per salvare il beluga rimasto intrappolato nella Senna. L’animale, appartenente a una specie di balena marina, è stato avvistato per la prima volta martedì mattina nella Senna, poi localizzato vicino ad una diga, a circa 100 km da Parigi e riavvistato venerdì nella stessa zona. È “molto sfuggente”, spiega Gérard Mauger, vicepresidente del Groupe d’Etude des Cétacés du Cotentin (GEEC), precisando che l’animale ha “lo stesso comportamento di ieri: abbiamo la sensazione che sia molto sfuggente, fa delle brevissime apparizioni in superficie, a cui seguono lunghe apnee. Tentiamo di avvicinarlo con molta cautela – ha aggiunto l’esperto – ma è una situazione difficile, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) È corsailin Francia perilrimasto intrappolato. L’animale, appartenente a una specie di balena marina, è statoper la prima volta martedì mattina, poi localizzato vicino ad una diga, a circa 100 km da Parigi e rivenerdìstessa zona. È “molto sfuggente”, spiega Gérard Mauger, vicepresidente del Groupe d’Etude des Cétacés du Cotentin (GEEC), precisando che l’animale ha “lo stesso comportamento di ieri: abbiamo la sensazione che sia molto sfuggente, fa delle brevissime apparizioni in superficie, a cui seguono lunghe apnee. Tentiamo di avvicinarlo con molta cautela – ha aggiunto l’esperto – ma è una situazione difficile, ...

