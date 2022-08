Lory Del Santo e la rivelazione indedita sulla morte del figlio: "Solo pochi secondi.." (Di sabato 6 agosto 2022) In un'intervista rilasciata al Corriere, Lory Del Santo apre una porta sul passato e ricorda suo figlio Conor, scomparso per un tragico incidente. Nel destino di Lory Del Santo c'era e c'è la notorietà. Comincia tutto negli anni '80 con il programma Drive In. La Del Santo appare in tv nel ruolo della bigliettaia. La si vede anche in diversi varietà televisivi e film per la televisione. Il percorso con Renzo Arbore le porta tanta notorietà. Riscuote successo anche come modella. Grazie a servizi fotografici nei quali posa seminuda, la Del Santo fa da apripista a quel che succederà in seguito. Arriva persino sulle copertine di Cosmopolitan e Playboy. Gli anni '80 sono intensi per lei, anche dal punto di vista della cronaca rosa. L'ex modella e attrice fa parlare molto di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 6 agosto 2022) In un'intervista rilasciata al Corriere,Delapre una porta sul passato e ricorda suoConor, scomparso per un tragico incidente. Nel destino diDelc'era e c'è la notorietà. Comincia tutto negli anni '80 con il programma Drive In. La Delappare in tv nel ruolo della bigliettaia. La si vede anche in diversi varietà televisivi e film per la televisione. Il percorso con Renzo Arbore le porta tanta notorietà. Riscuote successo anche come modella. Grazie a servizi fotografici nei quali posa seminuda, la Delfa da apripista a quel che succederà in seguito. Arriva persino sulle copertine di Cosmopolitan e Playboy. Gli anni '80 sono intensi per lei, anche dal punto di vista della cronaca rosa. L'ex modella e attrice fa parlare molto di ...

