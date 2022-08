Lo show dei record | Coppa Italia o Cyrano de Bergerac? La tv del 6 agosto

Leggi su bergamonews

(Di sabato 6 agosto 2022) Per la prima serata in tv, sabato 6su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The voice senior”, condotto da Antonella Clerici. Unoper tutta la famiglia dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Nello studio 2000 di Mecenate a Milano, quattro coach, superstar del panorama musicale, competono per conquistare i loro cantanti preferiti, formare le proprie squadre e selezionare i talenti più meritevoli da far accedere alla finale, in cui verrà decretato il vincitore. Spazio all’attualità e alla politica su RaiDue alle 21 con “Tg2 Post”. Rubrica informativa del TG2. Direttore Gennaro Sangiuliano. Su RaiTre alle 21.20, per il ciclo ”C’era una volta Sergio Leone’,’ verrà proposto il film “Per qualche dollaro in più”. A caccia dell’Indio, capo di un’agguerrita banda sul quale pende la taglia di ventimila dollari, si ...