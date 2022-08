Lo schiacceranno | la frase che gela il papà di Alessia e Giulia | cosa significa

(Di sabato 6 agosto 2022) I genitori di, le due ragazze morte dopo essere state investite da un Frecciarossa, stanno attraversando un momento durissimo. Un dolore indicibile. Sopravvivere a un figlio è uno dei lutti più duri da superare. E di fatto per capire come si possa reagire a unacosì devastante spesso serve l'aiuto si uno psichiatra. E raggiunta dall'agenzia Dire, Immacolata D'Errico, psiscoterapeuta e psichiatra, prova a spiegarepuò accadere a questa coppia di genitori: "Tutto quello che fanno i genitori dopo la morte di un figlio è una vita falsata e forzata. Anche se la figlia che gli è rimasta andrà avanti con la sua vita- aggiunge la psicoterapeuta- magari gli darà dei nipoti, per i genitori sarà una vita di finzione. Penso soprattutto al padre che, avendo le ragazze in casa con sé, sentiva sicuramente ...

Continuiamo a sentire lanell'unità, e non abbiamo paura di metterla in pratica. Le sanzioni russe nonl'Europa, non esageriamo. Solo un colpo all'economia russa può fare una ...Continuiamo a sentire lanell'unità, e non abbiamo paura di metterla in pratica. Le sanzioni russe nonl'Europa, non esageriamo. Solo un colpo all'economia russa può fare una ...