(Di sabato 6 agosto 2022) L'allenatore del, Jurgencommenta il pareggio per 2-2 nella prima giornata di campionato in Premier League sul campo del...

sportli26181512 : Liverpool frenato dal Fulham, Klopp: 'Quanto sono frustrato...' VIDEO: L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp com… -

Il Corriere del Pallone

Ha deluso, hala Dea. In proporzione, invece, l'aspettativa attorno al brasiliano è più ... dopo aver seminato Alexander - Arnold e prima di segnare il gol vittoria al. Ne ha fatti 6 ...Va detto, però, che il belga arrivato a zero dalpotrebbe venir impiegato anche da ... 20 - 25 milioni di euro, hannoe sicuramente frenerebbero anche adesso la società rossonera, ... Premier League, Fulham-Liverpool 2-2: video sintesi, gol e highlights da Youtube PREMIER LEAGUE - Partenza frenata per la squadra di Klopp che a Craven Cottage è costretta a rimontare due volte. Mitrovic sblocca il risultato al 34', poi Darw ...Alla Süddeutsche: «È solo una questione di mercato. Al momento non vediamo i classici nove che sarebbero disponibili e convenienti».