LIVE – Real Betis-Fiorentina 2-0, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di sabato 6 agosto 2022) La DIRETTA testuale di Real Betis-Fiorentina, amichevole precampionato 2022. Sesto test ufficiale per la squadra di Vincenzo Italiano in vista dell’inizio del campionato. Appuntamento questo pomeriggio, sabato 6 agosto, alle ore 21:00. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo Reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Real Betis-Fiorentina 2-0 (28? Juanmi, 34? Borja Iglesias) 45? – Finisce qui il primo tempo. Betis 2 – Fiorentina 0. 43? – Primo giallo del match. Ammonito Rodriguez per un fallo su Sottil. 40? – Infortunio per Nico Gonzalez, costretto al cambio. Al suo posto dentro Ikoné. 34? – Raddoppio del ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Latestuale di. Sesto test ufficiale per la squadra di Vincenzo Italiano in vista dell’inizio del campionato. Appuntamento questo pomeriggio, sabato 6 agosto, alle ore 21:00. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempoe. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA2-0 (28? Juanmi, 34? Borja Iglesias) 45? – Finisce qui il primo tempo.2 –0. 43? – Primo giallo del match. Ammonito Rodriguez per un fallo su Sottil. 40? – Infortunio per Nico Gonzalez, costretto al cambio. Al suo posto dentro Ikoné. 34? – Raddoppio del ...

