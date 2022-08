LIVE Premier League | Fulham-Liverpool 1-0 | Mitrovic!

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte smentisce i retroscena su Grillo: “Nessun aut aut”. In corso vertice di centrodestra:… - sportli26181512 : Fulham-Liverpool, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Si apre con la gara di Craven Cottage il… - sportli26181512 : Premier League LIVE: Prosegue il programma della 1ª giornata di Premier League, aperta ieri dalla vittoria dell'Ars… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #PremierLeague, l'#Arsenal vince al debutto: 2-0 al #CrystalPalace, debutto di #GabrielJesus - cmdotcom : #PremierLeague, l'#Arsenal vince al debutto: 2-0 al #CrystalPalace, debutto di #GabrielJesus -

Calciomercato.com

... a Craven Cottage di Londra, andrà in scena Fulham - Liverpool, gara valida per la prima giornata dellaLeague 2022 - 2023 ; calcio di inizio alle ore 13.30. Il neopromosso Fulham ha un ......00 Burnley - Luton 16:00 Preston - Hull 16:00 QPR - Middlesbrough 16:00 Reading - Cardiff 16:00 Sheffield Utd - Millwall 16:00 Stoke - Blackpool 16:00 Swansea - Blackburn 16:00 INGHILTERRA... Premier League: Fulham-Liverpool 0-0 LIVE | Primapagina | Calciomercato.com Frank Lampard affronterà la sua ex squadra del Chelsea sabato nella partita di apertura della Premier League della stagione 2022-23. La squadra di Thomas ...Si apre con la gara di Craven Cottage il sabato della prima giornata della Premier League 2022-23. Il neo promosso Fulham affronta i vice campioni d'Inghilterra del Liverpool. Salah, Firmino e Diaz ne ...