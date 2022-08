LIVE – Pisa-Brescia 1-2, Coppa Italia 2022/2023 (DIRETTA) (Di sabato 6 agosto 2022) La DIRETTA LIVE di Pisa-Brescia, match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2022/2023. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 17:45 di sabato 6 agosto, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. RISULTATI E TABELLONE Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Cisco, Hermannsson, Canestrelli, Beruatto; Touré, Nagy, Marin; Mastinu, Jureskin; Masucci Brescia (4-3-1-2): Andrenacci; Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti; Bertagnoli, Van De Looi, Ndoj; Moreo; Ayé, Bianchi AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Ladi, match valevole per i trentaduesimi di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 17:45 di sabato 6 agosto, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. RISULTATI E TABELLONE(4-3-2-1): Nicolas; Cisco, Hermannsson, Canestrelli, Beruatto; Touré, Nagy, Marin; Mastinu, Jureskin; Masucci(4-3-1-2): Andrenacci; Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti; Bertagnoli, Van De Looi, Ndoj; Moreo; Ayé, Bianchi AGGIORNA LA ...

zazoomblog : LIVE – Pisa-Brescia 0-0 Coppa Italia 2022-2023 (DIRETTA) - #Pisa-Brescia #Coppa #Italia - GdB_it : Brescia in campo contro il Pisa per la Coppa Italia: segui il live - sportli26181512 : Coppa Italia, i risultati delle partite dei trentaduesimi di oggi LIVE: Per la seconda giornata dei trentaduesimi i… - zazoomblog : Coppa Italia LIVE: apre Pisa-Brescia alle 17:45 poi scendono in campo Spezia Empoli e Torino - #Coppa #Italia… - zazoomblog : LIVE – Pisa-Brescia Coppa Italia 2022-2023 (DIRETTA) - #Pisa-Brescia #Coppa #Italia -