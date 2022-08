LIVE – Napoli-Espanyol 0-0: azzurri pericolosi due volte con Osimhen (Di sabato 6 agosto 2022) Cari amici di SpazioNapoli benvenuti alla diretta testuale della sfida tra Napoli ed Espanyol, ultima amichevole nel ritiro di Castel di Sangro prima dell’inizio della stagione che partirà in trasferta a Verona il 15 agosto per la prima giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro il Girona nell’ultima amichevole, gli azzurri vorranno certamente chiudere il precampionato con un altro risultato positivo, anche per migliorare il morale in vista dell’avvio della prossima stagione che vedrà anche il ritorno del Napoli in Champions League dopo due anni di assenza. Luciano Spalletti farà le prove generali in vista del debutto in campionato tra poco più di una settimana ed è molto probabile che l’undici titolare di oggi sia molto simile a quello che vedremo in campo al Bengodi, eccezion fatta ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 6 agosto 2022) Cari amici di Spaziobenvenuti alla diretta testuale della sfida traed, ultima amichevole nel ritiro di Castel di Sangro prima dell’inizio della stagione che partirà in trasferta a Verona il 15 agosto per la prima giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro il Girona nell’ultima amichevole, glivorranno certamente chiudere il precampionato con un altro risultato positivo, anche per migliorare il morale in vista dell’avvio della prossima stagione che vedrà anche il ritorno delin Champions League dopo due anni di assenza. Luciano Spalletti farà le prove generali in vista del debutto in campionato tra poco più di una settimana ed è molto probabile che l’undici titolare di oggi sia molto simile a quello che vedremo in campo al Bengodi, eccezion fatta ...

