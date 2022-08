LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: al via le FP4, Bagnaia e gli altri big provano il passo gara (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45 Aleix Espargarò ha ormai raggiunto il centro medico per degli accertamenti, camminando sulle sue gambe anche se con l’aiuto di due membri del team Aprilia. 14.44 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 43 J. MILLER 1:59.106 2 88 M. OLIVEIRA +0.191 3 20 F. QUARTARARO +0.226 4 33 B. BINDER +0.646 5 12 M. VIÑALES +0.674 6 72 M. BEZZECCHI +0.708 7 89 J. MARTIN +0.782 8 42 A. RINS +0.866 9 41 A. ESPARGARO +0.918 10 87 R. GARDNER +1.058 14.42 Nel frattempo Miller si è portato davanti a tutti in classifica con il tempo di 1’59?1, precedendo le KTM di OLIVEira e Binder. 14.39 High-side davvero violento per Aleix Espargarò nel cambio di direzione tra curva 11 e 12. Il catalano è stato ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.45 Aleix Espargarò ha ormai raggiunto il centro medico per degli accertamenti, camminando sulle sue gambe anche se con l’aiuto di due membri del team Aprilia. 14.44 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 43 J. MILLER 1:59.106 2 88 M. OIRA +0.191 3 20 F. QUARTARARO +0.226 4 33 B. BINDER +0.646 5 12 M. VIÑALES +0.674 6 72 M. BEZZECCHI +0.708 7 89 J. MARTIN +0.782 8 42 A. RINS +0.866 9 41 A. ESPARGARO +0.918 10 87 R. GARDNER +1.058 14.42 Nel frattempo Miller si è portato davanti a tutti in classifica con il tempo di 1’59?1, precedendo le KTM di Oira e Binder. 14.39 High-side davvero violento per Aleix Espargarò nel cambio di direzione tra curva 11 e 12. Il catalano è stato ...

SSportNetwork : #SaturdayFever #MotoGP #Silverstone Clamoroso durante le #FP4: #AleixEspargaro, il migliore della mattinata, è prot… - jessicateo_58 : Live timing e commento dal circuito di Silverstone #MotoGP #BritishGP #Motorionline - FormulaPassion : #MotoGP: seguite con noi Live le PL4 e le Qualifiche del #BritishGP - Nicola89144151 : Eccoci live per la MotoGP, con Prove Libere 4, Q1 e Q2 da Silverstone. Riusciranno i nostri ad entrare in Q2? - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Gran Bretagna in DIRETTA: alle 14.30 FP4 e poi le qualifiche di Silverstone - #MotoGP #Bretagna… -