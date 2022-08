LIVE – Inter-Villarreal 2-3, amichevole 2022 (DIRETTA) (Di sabato 6 agosto 2022) Sabato 6 agosto l’Inter di Simone Inzaghi affronteranno il Villarreal nella quinta e ultima amichevole del precampionato. Il match contro la squadra spagnola, semifinalista nell’ultima Champions League, è in programma allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 20:30. COME SEGUIRLA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Inter-Villarreal 2-3 (29?, 48? Pedraza, 36? Lukaku, 43? Coquelin, 66? D’Ambrosio) Inter (3-5-2) 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Lautaro. A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 11 Correa, 12 Bellanova, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Sabato 6 agosto l’di Simone Inzaghi affronteranno ilnella quinta e ultimadel precampionato. Il match contro la squadra spagnola, semifinalista nell’ultima Champions League, è in programma allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 20:30. COME SEGUIRLA IN TV AGGIORNA LA2-3 (29?, 48? Pedraza, 36? Lukaku, 43? Coquelin, 66? D’Ambrosio)(3-5-2) 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Lautaro. A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 11 Correa, 12 Bellanova, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, ...

