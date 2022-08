LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: Paolis quinta nella finale del KL1 200! Dalle 16 Craciun/Santini e Tacchini a caccia del podio (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53: Ancora una vittoria britannica. Trionfa Laura Sugar precedendo di pochissimo la francese Barbosa, terza la tedesca Laberer 15.47: C’è Amanda Embriaco al via della finale del KL3 donne 200, ultima finale del programma della paraCanoa. In acqua Molnar (Hun), Embriaco (Ita), Laberer (Ger), Barbosa (Fra), Sugar (Gbr), Gordon (Gbr), Mirzaeva (Uzb), Santilli (Bra), O’Kelly-Kennedy (Aus) 15.45: Ancora una vittoria britannica con Eyers che riesce a vincere la battaglia durissima con l’ucraino Yepifanov. Medaglia di bronzo per l’uzbeko Sherkuziev 15.42: Tutto pronto per la finale del VL3 uomini 200 senza azzurri al via. Questi i protagonisti Reja (Esp), Mosquera (Esp), Aber (Fra), Yepifanov (Ukr), Eyers (Gbr), Atamanuk (Arg), Sherkuziev (Uzb), ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53: Ancora una vittoria britannica. Trionfa Laura Sugar precedendo di pochissimo la francese Barbosa, terza la tedesca Laberer 15.47: C’è Amanda Embriaco al via delladel KL3 donne 200, ultimadel programma della para. In acqua Molnar (Hun), Embriaco (Ita), Laberer (Ger), Barbosa (Fra), Sugar (Gbr), Gordon (Gbr), Mirzaeva (Uzb), Santilli (Bra), O’Kelly-Kennedy (Aus) 15.45: Ancora una vittoria britannica con Eyers che riesce a vincere la battaglia durissima con l’ucraino Yepifanov. Medaglia di bronzo per l’uzbeko Sherkuziev 15.42: Tutto pronto per ladel VL3 uomini 200 senza azzurri al via. Questi i protagonisti Reja (Esp), Mosquera (Esp), Aber (Fra), Yepifanov (Ukr), Eyers (Gbr), Atamanuk (Arg), Sherkuziev (Uzb), ...

