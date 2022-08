LIVE Bundesliga | Wolfsburg-Werder Brema 1-2 | Friburgo e Union Berlino travolgenti In campo 5 gare

SSportNetwork : #SaturdayFever #Bundesliga Tris dell'#UnionBerlin sull'#Hertha, al 55' con #Knoche, e del #Friburgo sul campo dell'… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Bundesliga Uno-due del #Friburgo in casa dell'#Augsburg in apertura di ripresa con #Grifo e… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Bundesliga All'intervallo è parità tra #Augsburg e #Friburgo, ferma sullo 0-0, e tra #Bochum e… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Bundesliga Si portano sull'1-1 il #Monchengladbach contro l'#Hoffenheim (#Bensebaini) e il #Bochum… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Bundesliga Si sblocca il #derby di #Berlino! E' #Siebatcheu al 32' a portare in vantaggio l'#UnionBerlin sull'#Hertha! #live -

Calciomercato.com

Commenta per primo Dopo il roboante avvio del Bayern Monaco, vittorioso per 6 - 1 sull'Eintracht Francoforte, lamanda in campo il grosso del suo programma in questo sabato. Cinque partite alle 15:30, la più invitante è Borussia Monchengladbach - Hoffenheim , ma c'è anche una classica come Wolfsburg - ...Amburgo - Heidenheim 0 - 0 (*) Paderborn - Hannover 0 - 1 (*) Regensburg - Norimberga 0 - 0 (*) Rostock - Bielefeld 20:30 GERMANIAAugusta - Friburgo 15:30 Bochum - Magonza 15:... Bundesliga LIVE: 5 partite alle 15:30, spicca Monchengladbach-Hoffenheim. Poi Dortmund-Leverkusen Hauptstadt-Derby gleich zum Bundesliga-Auftakt! Union Berlin fordert Hertha BSC am 1. Spieltag heraus - hier im Liveticker.1Union vs. Hertha BSC LIVE: Hertha-Katastrophe! Union auf dem Weg zum Kantersieg 2Bundesliga-Konferenz LIVE: Werder dreht Spiel in Wolfsburg - Traumtor in Gladbach 3"Videos von Barcelona": Warum Mülle ...