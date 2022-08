LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Rachele Mori campionessa del mondo! Marta Amani: salto di bronzo! (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE MEDAGLIE DI Rachele Mori E Marta Amani 3.34: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per questa sera alle 22 con l’ultima sessione di gare. Ci sarà un solo italiano in gara ma alcune competizioni saranno di altissimo LIVEllo. A più tardi e buonanotte! 3.32: L’Italia è sedicesima nel medagliere e oggi sono arrivati altri risultati di spicco per la Nazionale azzurra: il quarto posto della 4×100 maschile, il quinto posto della 4×100 femminile, il sesto posto di Morseletto nel triplo, il settimo posto di Bruno sempre nel triplo e l’ottavo posto di Furlani nell’alto con un pizzico di amaro in bocca 3.30. Che giornata per l’Italia ai Mondiali Under 20 di Cali! Una sessione lunghissima la penultima a causa ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE MEDAGLIE DI3.34: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per questa sera alle 22 con l’ultima sessione di gare. Ci sarà un solo italiano in gara ma alcune competizioni saranno di altissimollo. A più tardi e buonanotte! 3.32: L’Italia è sedicesima nel medagliere e oggi sono arrivati altri risultati di spicco per la Nazionale azzurra: il quarto posto della 4×100 maschile, il quinto posto della 4×100 femminile, il sesto posto di Morseletto nel triplo, il settimo posto di Bruno sempre nel triplo e l’ottavo posto di Furlani nell’alto con un pizzico di amaro in bocca 3.30. Che giornata per l’Italia aiUnder 20 di Cali! Una sessione lunghissima la penultima a causa ...

