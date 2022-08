LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Marta Amani bronzo nel lungo! Mori in testa con 65.84 nel martello. Azzurri quarti nella 4×100, quinte le azzurre (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.12: ECCOLOOOOOOOOOO!!! Urla Rachele Mori! E’ un gran lancio il suo quarto! Arriva a 65.84 e allunga ulteriormente in testa alla graduatoria 3.12: In pedana tra poco Rachele Mori, nessuna si è migliorata nella quarta rotazione di lanci 3.10: Non ci sono miglioramenti al momento nella quarta rotazione di lanci 3.05: Hanno diritto ai tre lanci di finale Mori, Bueno Calvillo, Murakami, Vizkeleti, Julien, Savva, Jacobs, Tuthill 3.01: Si migliorano Savva e Jacobs, rispettivamente sesta e settima al momento 2.56: ALLUNGA ULTERIORMENTE RACHELE Mori CON 63.86 e si conferma al primo posto nel martello! 2.51: Ripartita la gara del martello, tra poco Murakami 2.37: Si ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.12: ECCOLOOOOOOOOOO!!! Urla Rachele! E’ un gran lancio il suo quarto! Arriva a 65.84 e allunga ulteriormente inalla graduatoria 3.12: In pedana tra poco Rachele, nessuna si è migliorataquarta rotazione di lanci 3.10: Non ci sono miglioramenti al momentoquarta rotazione di lanci 3.05: Hanno diritto ai tre lanci di finale, Bueno Calvillo, Murakami, Vizkeleti, Julien, Savva, Jacobs, Tuthill 3.01: Si migliorano Savva e Jacobs, rispettivamente sesta e settima al momento 2.56: ALLUNGA ULTERIORMENTE RACHELECON 63.86 e si conferma al primo posto nel! 2.51: Ripartita la gara del, tra poco Murakami 2.37: Si ...

