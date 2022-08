LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Marta Amani bronzo nel lungo! Mori in testa con 63.86 nel martello. Azzurri quarti nella 4×100, quinte le azzurre (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.56: ALLUNGA ULTERIORMENTE RACHELE Mori CON 63.86 e si conferma al primo posto nel martello! 2.51: Ripartita la gara del martello, tra poco Murakami 2.37: Si sta completando il riscaldamento delle specialiste del martello. Tra poco si riparte. Mori in testa con 62.97, seconda la messicana Bueno Calvillo, terza la giapponese Murakami il cui lancio farà scattare la terza rotazione di lanci 2.25: Tra poco riprenderà la gara del martello femminile che vede al comando Rachele Mori 2.21: Nel giavellotto oro all’Ucraina con Artur Felfner che raggiunge 79.36, secondo posto per il tedesco Dehning con 77.24, bronzo per il bahamense Strachan con 72.95. 2.20: Felfner va ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.56: ALLUNGA ULTERIORMENTE RACHELECON 63.86 e si conferma al primo posto nel! 2.51: Ripartita la gara del, tra poco Murakami 2.37: Si sta completando il riscaldamento delle specialiste del. Tra poco si riparte.incon 62.97, seconda la messicana Bueno Calvillo, terza la giapponese Murakami il cui lancio farà scattare la terza rotazione di lanci 2.25: Tra poco riprenderà la gara delfemminile che vede al comando Rachele2.21: Nel giavellotto oro all’Ucraina con Artur Felfner che raggiunge 79.36, secondo posto per il tedesco Dehning con 77.24,per il bahamense Strachan con 72.95. 2.20: Felfner va ...

