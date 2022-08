LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Marta Amani bronzo nel lungo! Mori in testa con 62.97 nel martello rinviato a domani. Quinte le 4×100 (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.13: Si conclude la gara del triplo. Vince con un fantastico 17.27 il giamaicano Jaydon Hibbert, è il quarto oro di giornata per i giamaicani. Secondo posto per l’indiano Thirumaran con 16.15, terzo posto per l’estone Morozov con 16.13. Sesto l’azzurro Morseletto con il personale di 15.97, settimo posto per l’azzurro Bruno con il personale di 15.81 2.11. Chiude con il tempo di 39?37 al quinto posto la formazione azzurra 2.10: Ancora un quinto posto per l’Italia nella 4×100 maschile. Il Sud Africa è d’oro con 39?06, argento per il Giappone con 39?35, bronzo per la Giamaica con 39?35 2.08: Ancora un ottimo salto per Morseletto che chiude con 15.86 e sarà sesto 2.07;: Si migliora ancora e fa segnare il personale l’azzurro Bruno con 15.81 2.06: Al via Spagna, Olanda, Giappone, Sud ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.13: Si conclude la gara del triplo. Vince con un fantastico 17.27 il giamaicano Jaydon Hibbert, è il quarto oro di giornata per i giamaicani. Secondo posto per l’indiano Thirumaran con 16.15, terzo posto per l’estone Morozov con 16.13. Sesto l’azzurro Morseletto con il personale di 15.97, settimo posto per l’azzurro Bruno con il personale di 15.81 2.11. Chiude con il tempo di 39?37 al quinto posto la formazione azzurra 2.10: Ancora un quinto posto per l’Italia nellamaschile. Il Sud Africa è d’oro con 39?06, argento per il Giappone con 39?35,per la Giamaica con 39?35 2.08: Ancora un ottimo salto per Morseletto che chiude con 15.86 e sarà sesto 2.07;: Si migliora ancora e fa segnare il personale l’azzurro Bruno con 15.81 2.06: Al via Spagna, Olanda, Giappone, Sud ...

