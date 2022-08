LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Marta Amani bronzo nel lungo! Mori in testa con 62.97 nel martello. Quinte le 4×100 (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.25: Tra poco riprenderà la gara del martello femminile che vede al comando Rachele Mori 2.21: Nel giavellotto oro all’Ucraina con Artur Felfner che raggiunge 79.36, secondo posto per il tedesco Dehning con 77.24, bronzo per il bahamense Strachan con 72.95. 2.20: Felfner va in testa del giavellotto con 79.36, Strachan si è inserito al terzo posto con 72.95 2.17: Squalificato il Sud Africa nella 4×100 maschile! Azzurri quarti. Oro al Giappone con 39?35, argento per la Giamaica con 39?35, questione di millesimi, bronzo per gli Stati Uniti con 39?57, a due decimi dal podio con 39?77 l’Italia. 2.13: Si conclude la gara del triplo. Vince con un fantastico 17.27 il giamaicano Jaydon Hibbert, è il quarto oro di ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.25: Tra poco riprenderà la gara delfemminile che vede al comando Rachele2.21: Nel giavellotto oro all’Ucraina con Artur Felfner che raggiunge 79.36, secondo posto per il tedesco Dehning con 77.24,per il bahamense Strachan con 72.95. 2.20: Felfner va indel giavellotto con 79.36, Strachan si è inserito al terzo posto con 72.95 2.17: Squalificato il Sud Africa nellamaschile! Azzurri quarti. Oro al Giappone con 39?35, argento per la Giamaica con 39?35, questione di millesimi,per gli Stati Uniti con 39?57, a due decimi dal podio con 39?77 l’Italia. 2.13: Si conclude la gara del triplo. Vince con un fantastico 17.27 il giamaicano Jaydon Hibbert, è il quarto oro di ...

