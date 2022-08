LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Marta Amani bronzo nel lungo! Mori in testa con 62.97 nel martello. 4×100 donne quinta (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.43: Il tedesco Dehning va al comando con un lancio da 77.24, secondo Felfner, terzo Kumar 1.39: L’Italia getta al vento la possibilità di podio nella 4×100 femminile sbagliando l’ultimo cambio e chiudendo al quinto posto. Tutolo mondiale e record del mondo juniores per la Giamaica con 42?59, secondo posto per gli Stati Uniti con 43?28, terza piazza per le colombiane con 44?59, azzurre quinte con 44?79 1.35: Ancora un buon 15.72 per Morseletto che non si migliora e resta quarto 1.34: Al via nella finale della 4×100 femminile Svizzera, Germania, Gbr, Giamaica, Colombia, Usa, Italia, Australia 1.33: E’ il momento della 4×100 femminile. Per l’Italia Bertello, Galuppi, Musica e Angelini 1.27: Il cipriota Kontonikolas si inserisce in terza posizione con 72.11 nel ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.43: Il tedesco Dehning va al comando con un lancio da 77.24, secondo Felfner, terzo Kumar 1.39: L’Italia getta al vento la possibilità di podio nellafemminile sbagliando l’ultimo cambio e chiudendo al quinto posto. Tutolo mondiale e record del mondo juniores per la Giamaica con 42?59, secondo posto per gli Stati Uniti con 43?28, terza piazza per le colombiane con 44?59, azzurre quinte con 44?79 1.35: Ancora un buon 15.72 per Morseletto che non si migliora e resta quarto 1.34: Al via nella finale dellafemminile Svizzera, Germania, Gbr, Giamaica, Colombia, Usa, Italia, Australia 1.33: E’ il momento dellafemminile. Per l’Italia Bertello, Galuppi, Musica e Angelini 1.27: Il cipriota Kontonikolas si inserisce in terza posizione con 72.11 nel ...

