LIVE Atletica, Diamond League Chorzow in DIRETTA: Ponzio quinto con 20.46 dopo tre tentativi. Tra poco Elena Vallortigara nell’alto (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.21: Al via nella prima semifinale dei 100 ostacoli Lukic (Srb), Kambundji (Sui), Sulek (Pol), Jones (Usa), Camacho-Quinn (Pur), Johnson (Usa), Cunningham (Usa), Lavin 8Irl), Koleczek (Pol) 14.20: NICK Ponzio!!! L’azzurro sale al terzo posto con 20.81, stessa misura di Awotunde ma con una miglior seconda misura 14.19: Posizioni cristallizzate nel martello uomini, mentre tra le donne Andersen sale al secondo posto con 72.16. Siamo nel corso della quinta rotazione 14.19: Walsh allunga ulteriormente e si migliora a 21.70, altro 21.66 per Kovacs. Che sfida! 14.16: Guttormsen super al primo tentativo 5.73 14.13: Si migliora ma perde una posizione Nick Ponzio nel peso. Lancia a 20.47 ma viene superato da Haratyk che è quarto con 20.53: Inizia la battaglia per la vittoria tra Kovasc ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.21: Al via nella prima semifinale dei 100 ostacoli Lukic (Srb), Kambundji (Sui), Sulek (Pol), Jones (Usa), Camacho-Quinn (Pur), Johnson (Usa), Cunningham (Usa), Lavin 8Irl), Koleczek (Pol) 14.20: NICK!!! L’azzurro sale al terzo posto con 20.81, stessa misura di Awotunde ma con una miglior seconda misura 14.19: Posizioni cristallizzate nel martello uomini, mentre tra le donne Andersen sale al secondo posto con 72.16. Siamo nel corso della quinta rotazione 14.19: Walsh allunga ulteriormente e si migliora a 21.70, altro 21.66 per Kovacs. Che sfida! 14.16: Guttormsen super al primo tentativo 5.73 14.13: Si migliora ma perde una posizione Nicknel peso. Lancia a 20.47 ma viene superato da Haratyk che è quarto con 20.53: Inizia la battaglia per la vittoria tra Kovasc ...

zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Chorzow in DIRETTA: Elena Vallortigara si vuole confermare al vertice dell’alto -… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork! #SerieA #amichevoli #CoppaItalia #PremierLeague… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Rachele Mori trionfa nel martello!!! Marta Amani bronzo nel lungo! Azzurri… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: si assegnano gli ultimi dieci titoli! L'azzurro Caiani al via nei 3000 siepi - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Marta Amani bronzo nel lungo! Mori in testa con 63.86 nel martello. Azzurri… -