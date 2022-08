LIVE Atletica, Diamond League Chorzow in DIRETTA: Elena Vallortigara si vuole confermare al vertice dell’alto (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.24: La prima a scendere in pedana sarà Elena Vallortigara, capace di superare i 2 metri durante la rassegna iridata, affronterà l’ucraina Yaroslava Mahuchikh, argento a Eugene. Si tratterà della quinta apparizione stagionale in Diamond League, nei precedenti appuntamenti (Eugene, Rabat, Parigi, Stoccolma) non era ma riuscita a fare meglio di 1.90. In pedana anche le altre ucraine Iryna Gerashchenko, Yuliya Levchenko e Kateryna Tabashny. 13.21: Quattro gli azzurri in gara: il bronzo di Eugene nell’alto femminile Elena Vallortigara, il numero del salto in lungo italiano Filippo Randazzo, la semifinalista mondiale negli 800 Elena Bellò e il settimo classificato nel getto del peso a Eugene Nick ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.24: La prima a scendere in pedana sarà, capace di superare i 2 metri durante la rassegna iridata, affronterà l’ucraina Yaroslava Mahuchikh, argento a Eugene. Si tratterà della quinta apparizione stagionale in, nei precedenti appuntamenti (Eugene, Rabat, Parigi, Stoccolma) non era ma riuscita a fare meglio di 1.90. In pedana anche le altre ucraine Iryna Gerashchenko, Yuliya Levchenko e Kateryna Tabashny. 13.21: Quattro gli azzurri in gara: il bronzo di Eugene nell’alto femminile, il numero del salto in lungo italiano Filippo Randazzo, la semifinalista mondiale negli 800Bellò e il settimo classificato nel getto del peso a Eugene Nick ...

