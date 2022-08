LIVE Atletica, Diamond League Chorzow in DIRETTA: Elena Vallortigara si vuole confermare al vertice dell’alto, Ponzio sfida i giganti del peso (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.41: Passano Duplantis e Lavillenie a 5.53, sbagliano tutti gli altri 13.41: Con 78.05 Nowicki va al comando della gara del martello maschile 13.40: 77.24 per Henriksen nel martello 13.39: Tra poco in pedana anche i protagonisti del getto del peso con il primo italiano in gara, Nick Ponzio, settimo ai Mondiali di Eugene. Al via Kovacs (Usa), Awotunde (Usa), Walsh (Nzl), Bukowiecki (Pol), Ponzio (Ita), Haratyk (Pol), Hill (Usa), Thomsen (Nor), Szyszkowski (Pol) 13.37: Guttormsen e Lisek superano 5.53 al primo tentativo 13.32: Tra poco in pedana anche i protagonisti della gara maschile e femminile del lancio del martello che lanceranno alternati. LIVEllo molto alto: tra gli uomini al via Bigot (Fra), Henriksen (Nor), Nowicki (Pol), Fajdek ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.41: Passano Duplantis e Lavillenie a 5.53, sbagliano tutti gli altri 13.41: Con 78.05 Nowicki va al comando della gara del martello maschile 13.40: 77.24 per Henriksen nel martello 13.39: Tra poco in pedana anche i protagonisti del getto delcon il primo italiano in gara, Nick, settimo ai Mondiali di Eugene. Al via Kovacs (Usa), Awotunde (Usa), Walsh (Nzl), Bukowiecki (Pol),(Ita), Haratyk (Pol), Hill (Usa), Thomsen (Nor), Szyszkowski (Pol) 13.37: Guttormsen e Lisek superano 5.53 al primo tentativo 13.32: Tra poco in pedana anche i protagonisti della gara maschile e femminile del lancio del martello che lanceranno alternati.llo molto alto: tra gli uomini al via Bigot (Fra), Henriksen (Nor), Nowicki (Pol), Fajdek ...

