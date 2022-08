Lite furibonda dopo il GF Vip | “Ci siamo persi di vista” | La sua famiglia è a pezzi

Leggi su direttanews

(Di sabato 6 agosto 2022) Un provino per la prossima edizione del GF Vip ha scatenato un furioso scontro inper un noto politico italiano: rivelazione shock Lo studio del GF Vip (screenshot)Tra poco più di un mese prenderà il via una nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il noto reality tornerà in onda in prima serata con il conduttore Alfonso Singorini al timone. Si tratta di una nuova edizione già finita più volte nell’occhio del ciclone ed al centro di alcune clamorose polemiche. Una inaspettata interrilasciata in queste ore ha però rivelato come il noto format di Canale 5 sia stato anche il motivo di una furiosain. Nel dettaglio si tratta del noto politico e curatore d’arte Vittorio Sgarbi: l’uomo ha rivelato di essersela presa con la figlia a causa della sua decisione di non presentarsi al provino per il ...